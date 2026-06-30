El 87,88% dels funcionaris docents catalans, adjudicats en la seva primera opció el curs vinent

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
El 87,88% dels funcionaris docents, 25.079 d'un total de 28.538, han estat adjudicats a la seva opció preferida el curs 2026-2027, segons la publicació de les destinacions provisionals de personal docent feta aquest dimarts per la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat.
A més a més, el 93,25% dels funcionaris participants ha pogut accedir a alguna de les seves 5 opcions preferides, que podien ser centres concrets, municipis, comarques o Serveis Territorials, ha informat el departament en un comunicat.
El percentatge de docents adjudicats en la seva primera opció arriba al 91,1% entre els docents assignats al Servei Territorial del Barcelonès, al 89,97% al Baix Llobregat i el 89,63% a Barcelona ciutat.
En el procediment d'adjudicació de places hi participen funcionaris sense destinació definitiva; funcionaris en pràctiques; funcionaris desplaçats; funcionaris que demanen comissió de serveis i interins.
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha celebrat que la publicació de les destinacions al juny era un compromís adquirit per poder donar "previsió i estabilitat al sistema educatiu".
Ha assegurat que és "una gran notícia molt reclamada" pels equips directius i els docents, que farà que el curs 2026-27 es comenci a preparar gairebé un mes abans del que es feia habitualment, i ha dit que continuarà treballant per millorar pas a pas el sistema educatiu.