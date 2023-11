Un 85% de les víctimes d'abús sexual infantil no demana ajuda fins a l'edat adulta, segons un estudi

BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Vicki Bernadet ha alertat que un 85% de les víctimes d'abús sexual infantil no demana ajuda fins a l'edat adulta, segons les conclusions d'un estudi que la fundació ha compartit amb motiu del Dia Internacional de la Infància que se celebra aquest dilluns.

Es tracta del treball 'Lifetime Prevalence and Characteristics of Child Sexual Victimization in a Community Sample of Spanish Adolescents', que han elaborat Noemí Pereda, Judit Abad i Georgina Guilera, informa la fundació en un comunicat.

En un 80% dels casos la figura abusadora forma part de l'entorn de confiança de la víctima, la qual cosa impedeix que el menor demani ajuda fins a arribar a l'edat adulta juntament amb altres factors com la por, la vergonya i les possibles conseqüències després de la revelació.

La majoria de les víctimes d'abús sexual infantil ateses per la fundació ja són adultes, dada "que reflecteix la difícil situació que viuen les víctimes a l'hora de demanar ajuda": només prop del 10 i el 15% dels casos d'abús sexual infantil s'arriben a revelar durant la infància.

La Fundació Vicki Bernadet ha impulsat la campanya 'La càrrega del silenci', creada i produïda per Ogilvy Barcelona, per "conscienciar sobre la realitat que suposa patir un trauma com és l'abús sexual infantil".

Segons la fundació, aquest trauma afecta tant l'àmbit social, com relacional, sexual, psicològic, físic i anímic i, "en la majoria dels casos, es pateix en silenci i solitud".