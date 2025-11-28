El 84% dels usuaris d'urgències a Girona amb símptomes respiratoris no estaven vacunats

GIRONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
Un estudi elaborat per la Regió Sanitària de Girona ha revelat que el 84% de persones que durant el 2024 van acudir amb símptomes respiratoris a les urgències de la regió, tant hospitalàries com d'atenció primària, no estaven vacunades ni contra la grip ni contra la covid-19.
El treball "evidencia" la protecció comunitària, ja que a les àrees bàsiques de salut amb xifres de vaccinació més elevades es van registrar menys urgències per grip, informa el CatSalut en un comunicat d'aquest divendres.
El gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, ha insistit que "qui es vacuna es protegeix a ell mateix, el seu entorn, alhora que contribueix a la protecció comunitària".
D'altra banda, el 89% dels pacients de la Regió que van requerir ingrés en unitat de crítics amb diagnòstic de grip no estaven vaccinats, percentatge que a Catalunya, amb una mitjana de cobertura vacunal més alta, va ser del 74%.
Les cobertures vacunals a Girona estan per sota de la mitja catalana: s'ha vacunat de la grip el 30,26% de la població amb indicació, i el 21,36% en el cas de la covid-19, mentre a Catalunya estan en un 33,59% i un 25,26%, respectivament.