El 82% de la població espanyola vol prohibir les xarxes socials a menors de 14 anys, segons un estudi

MADRID 27 ago. (EUROPA PRESS) -
El 82% de la població espanyola vol prohibir les xarxes socials a menors de 14 anys tant dins com fora de les aules, la qual cosa suposa un augment de 9 punts respecte el 2024 i situa a Espanya en les primeres posicions del rànquing global, junt amb altres països europeus com França (85%) i Itàlia (83%). A Espanya, són les dones (85%) les que més recolzen aquesta mesura, en comparació dels homes (78%).
Així es desprèn del Monitor d'Educació d'Ipsos, en el qual es mesura la percepció de la ciutadania sobre el present i el futur del sistema educatiu a Espanya. Per a aquesta enquesta, Ipsos ha entrevistat a utotal de 23.228 adults de 18 anys o més a la Índia, Irlanda, Malàisia, Sud-àfrica, Turquia i Estats Units; de 20 a 74 anys a Tailàndia; de 21 a 74 anys a Indonèsia i Singapur; i de 16 a 74 anys en la resta de països.
La mostra inclou aproximadament 1.000 persones en cadascun dels següents països: Austràlia, Brasil, Canadà, França, Alemanya, Regne Unit, Itàlia, Japó, Mèxic, Nova Zelanda, Espanya i EE. UU.; i 500 persones en cadascun d'aquests països: Argentina, Bèlgica, Xile, Colòmbia, Hongria, Indonèsia, Irlanda, Malàisia, Països Baixos, Perú, Polònia, Singapur, Sud-àfrica, Corea del Sud, Suècia, Suïssa, Tailàndia i Turquia.
Una altra dada que es desprèn de l'estudi és que set de cada deu enquestat creu que hauria de prohibir-se l'ús de telèfons intel·ligents a les escoles, sis punts més que l'any passat. No obstant això, els joves no veuen el risc que assenyala la resta de la societat, només el 41% es mostra partidari de fer-ho davant del 83% de la generació del Baby Boom, el 77% de la X i el 71% de la Millennial.
La majoria, independentment de la ideologia, recolza aplicar aquestes mesures restrictives a la tecnologia a les aules. Aquesta convergència representa un dels pocs punts de trobada en matèria educativa entre diferents sensibilitats polítiques. Els votants de dreta es mostren una mica més partidaris a la prohibició de l'ús del telèfon intel·ligent que els de esquerra.
Respecte a la intel·ligència artificial, el seu ús a l'aula divideix als espanyols que no tenen encara clar el veritable impacte de la tecnologia, inclosa la IA, en l'educació. De moment són alguns més (33%) els que creuen que serà negatiu, davant dels que ho consideren positiu (27%), però gairebé un 28% no té una opinió formada sobre aquest tema.
En el cas de la IA a l'educació, la falta de consens és encara major. El 39% considera que el seu ús hauria de prohibir-se a les aules, un 34% està en desacord amb aquesta prohibició i un 28% no es posiciona, la qual cosa demostra la falta d'informació i coneixement de la població al voltant de l'ús i impacte de la intel·ligència artificial.
La divisió també s'observa en el plànol ideològic, amb un suport a la prohibició entre els votants de dretes que entre els d'esquerres (50% de Vov i 48% per part del PP; davant del 35% del PSOE i el 28% de Sumar). En qualsevol cas, la societat espanyola no es desmarca massa de la tendència global, ja que aquesta disparitat entre opinions al voltant de la prohibició de la IA a les escoles és compartida amb la resta dels 30 països analitzats, segons l'estudi d'Ipsos.
VALORACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU
En termes generals, la qualitat del sistema educatiu espanyol rep una valoració baixa: només un 29% la qualifica com a bona davant d'un 37% que la considera dolenta. En aquest aspecte també existeix una marcada bretxa generacional: els menors de 35 anys (39%) tenen una visió més positiva que els majors de 50 anys (22%).
També s'observa diferència per gènere, amb els homes (31%) mostrant una visió més optimista que les dones (27%). A més, a l'hora de valorar el sistema educatiu nacional, també es troben diferències segons la ideologia política, sent els votants de dretes els més crítics: només el 22% dels de Vox i el 27% dels del PP realitzen una avaluació positiva; davant del 32% dels de Sumar i el 39% dels del PSOE.
Respecte als majors desafiaments als que s'enfronta el sistema, el 35% apunta a un pla d'estudis obsolet, un 32% a la falta de finançament públic i un 23% a les aules superpoblades. Els segueixen la formació inadequada del professorat (22%), el biaix polític o ideològic (20%) i les altes taxes d'abandonament escolar (19%).
Les prioritats, no obstant això, varien segons l'orientació política: l'esquerra posa l'accent en la falta de finançament públic, la saturació de les aules i les infraestructures; mentre que la dreta prioritza la formació inadequada del professorat, la neutralitat ideològica i l'alta taxa d'abandonament escolar.