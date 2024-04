81.041 alumnes catalans realitzen fins aquest dijous les proves de competències bàsiques de Primària

S'avaluarà l'expressió oral del català del 29 d'abril al 20 de desembre a 130 escoles i instituts



BARCELONA, 16 abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 81.041 alumnes de Catalunya de 2.356 centres faran, des d'aquest dimarts fins dijous, les proves d'avaluació de 6è de Primària, que avaluen les competències i coneixements bàsics al final de l'etapa, informen a Europa Press fonts de la Conselleria d'Educació de la Generalitat.

Aquestes proves, que són censales i d'aplicació interna però avaluació externa, tenen caràcter diagnòstic però no determinen la superació o no de l'etapa de Primària.

En quant als estudiants de 4t d'ESO, faran les proves aquest dimarts i aquest dimecres i s'avaluaran un total de 88.907 alumnes de 1.238 centres catalans de Secundària.

D'altra banda, aquest any del 2 al 30 d'abril es realitzen "per primera vegada" les proves d'avaluació de diagnòstic en els cursos de 4t de Primària i de 2n d'ESO, que també seran censals.

Aquestes proves pretenen "conèixer el grau d'assoliment de les competències específiques" en aquestes etapes, són censals i d'aplicació i avaluació interna, i en elles s'avaluaran 77.266 alumnes de 4t de Primària i 86.816 de 2n d'ESO.

EXPRESSIÓ ORAL

Es faran també per segon any les proves d'expressió oral en català, implantades per primera vegada al 2023, tant als estudiants de 6è de Primària com als de 4t d'ESO: seran censals i es realitzaran del 29 d'abril al 20 de desembre.

La consellera d'Educació, Anna Simó, va afirmar al febrer que aquest curs s'efectuarà a una mostra ampliada de 130 centres educatius entre Primària i ESO, de manera que "es farà compatible el monitoratge de l'estat de la llengua catalana als centres i la descàrrega de treball als centres educatius, molt saturats per la implantació de les proves diagnòstiques fixades per la LOMLOE".

També va defensar que aquest serà el curs amb una avaluació "més extensa" de la llengua catalana, avaluada en les proves de competències bàsiques en 6è de Primària i 4t d'ESO, en les proves orals de forma mostral en aquests cursos, i per primera vegada en les proves diagnòstiques de 4t de Primària i 2n d'ESO, on s'avaluen també la comprensió oral i escrita en català i aranès.

LES PRIMERES PROVES DESPRÉS DE RESULTATS DE PISA

Tant les proves de final d'etapa --competències bàsiques-- com les de diagnòstic d'aquest 2024 són les primeres que es fan després de conèixer-se els resultats de l'informe PISA 2022, presentat públicament el 5 de desembre de l'any passat i on destacaven els mals resultats dels alumnes catalans.

Simó va afirmar al desembre que, a diferència del PISA 2022, les proves de competències bàsiques del 2023 van mostrar els "primers brots verds" de millora dels resultats dels alumnes catalans i de recuperació de la tendència a la baixa.