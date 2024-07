El 81% de les dones assassinades el 2023 a Catalunya va patir assetjament previ, segons els Mossos

BARCELONA, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

El 81% de les dones assassinades el 2023 a Catalunya a mans de les seves parelles o exparelles va patir assetjament en les hores, dies o mesos previs al feminicidi, mentre que el 2022 representaven un 75% del total, 6 punts percentuals menys, segons les dades dels Mossos d'Esquadra.

Ho ha explicat aquest dimecres la portaveu de Mossos d'Esquadra, la inspectora Montserrat Escudé, en una entrevista en Rac1, en la qual ha afegit que les denúncies per violències contra la dona s'han elevat un 5,35%, passant de 8.000 denúncies en els primers 6 mesos de 2023 a gairebé 8.400 en el mateix període d'aquest any.

No obstant això, Escudé ha explicat que atribueixen aquest augment a una major sensibilització de les dones, que ara detecten conductes violentes que abans "tenien reprovació penal i que es podien denunciar", però les víctimes identificaven i ara sí.

Sobre el fet que la majoria de dones assassinades l'any passat a Catalunya patissin assetjament previ, la portaveu ha expressat que "el perfil d'homicida en l'àmbit dels feminicidis està més a prop del de l'homicida ordinari que del maltractador" i que algunes tendències nord-americanes comparen aquest procés de radicalització violenta amb el dels llops solitaris.

En alguns casos hi ha indicadors que "ocupen i preocupen" els Mossos d'Esquadra, com que l'homicida deixi la seva feina, canviï d'hàbits o comenci a perseguir una dona de forma permanent, i que pot cometre un feminicidi després d'un detonant "real o percebut" com la ruptura de la relació.