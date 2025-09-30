8.000 enquestes contestades en l'enviament de les ES-Alert a l'Ebre, Tarragona i el Penedès (Barcelona)

TARRAGONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha fet aquest dimarts a les 10.00 hores un simulacre d'enviament d'alertes ES-Alert als telèfons mòbils de les Terres de l'Ebre, Tarragona i el Penedès (Barcelona), i durant els minuts posteriors a l'enviament, més de 8.000 persones han contestat l'enquesta de valoració que s'adjuntava en el missatge.
La gran majoria han informat d'un resultat positiu en rebre aquest missatge d'alerta correctament, i l'enquesta estarà activa en el web de Protecció Civil unes hores més per a aquelles persones que no han rebut el missatge tot i ser a zones on hauria d'haver sonat, informa en un comunicat aquest dimarts.
Concretament, l'enviament s'ha fet a l'Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès, el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Penedès (Tarragona), a més de l'Alt Penedès, el Garraf i part de l'Anoia (Barcelona), i la directora Marta Cassany ha afirmat que es tracta d'una eina "molt útil" en emergències per alertar en cas de risc greu.