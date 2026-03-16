8.000 docents es manifesten a Barcelona per demanar millores laborals

Lorena Sopêna - Europa Press
Demanen la dimissió de Dalmau i els han convocat Ustec.Stes, Aspepc.Sps, CGT Ensenyament i Intersindical-CSC
BARCELONA, 16 març (EUROPA PRESS) -
8.000 docents, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dilluns al matí pel centre de Barcelona per demanar millores laborals, com una pujada salarial, reduir les ràtios a les aules i menys burocràcia als centres educatius, en la primera jornada de vaga docent a Catalunya.
Convocats per Ustec.Stes, Aspepc.Sps, CGT Ensenyament i Intersindical-CSC --que no és a la taula sectorial--, la manifestació ha començat aquest dilluns cap a les 12.50 hores a la plaça Urquinaona de Barcelona, i ha baixat per la Via Laietana fins a arribar a la plaça Sant Jaume.
A la capçalera s'hi llegia 'Ja n'hi ha prou, millores laborals ja. A l'educació: més salari, més recursos, menys ràtios, menys burocràcia', i també apareixien els logotips de CCOO Educació i UGT ratllats, en referència a que aquests dos sindicats han subscrit l'acord amb el Govern.
Els manifestants duien cartells amb frases com 'Per educar amb amor cal treballar amb dignitat', 'Defensem l'educació pública' i 'Niubó el banc diu que amb vocació no es paga la hipoteca'.
Altres pancartes deien 'Som un centre educatiu, no un hospital de dia', 'Heu trepitjat el respecte i la dignitat docent', 'Famílies i docents al mateix bàndol' i 'Aprendre música no és un luxe, és un dret'.
SINDICATS
En declaracions als periodistes, la portaveu d'Ustec.Stes, Iolanda Segura, ha recordat que la vaga s'estendrà durant tota la setmana; creu que el Govern "sí o sí ha d'escoltar la veu del col·lectiu", i assegura que, segons dades del mateix sindicat, hi ha un seguiment de la vaga d'un 65% --29,04% segons la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat--.
El secretari general d'Aspepc.Sps, Ignasi Fernández, ha criticat que s'ha signat un acord "a l'esquena"; la secretària general de la Federació d'Ensenyament de CGT Catalunya, Laura Gené, ha qualificat el Govern de tenir incapacitat de negociació; i per part de la Intersindical-CSC, Marc Martorell ha dit que continuaran les accions fins que el Govern no s'assegui a negociar.
"ILLA, ILLA ENS DONES CALDERILLA"
Han cantat lemes com 'Lluitant, lluitant també estem educant', 'Ja n'hi ha prou, apugeu-nos el sou', 'Més democràcia i menys burocràcia', 'Amunt, amunt els salaris, avall, avall les ràtios' i 'Si això no s'apanya, vaga, vaga, vaga'.
Baixant per la Via Laietana, s'han aturat davant la seu de CATAC-CTS, on Ustec.Stes ha penjat una pancarta amb la cara del president de la Generalitat, Salvador Illa, al costat d'una flama de foc i la frase 'Dignitat educativa', i també han cridat consignes com 'Illa, Illa ens dones calderilla' i 'No signarem aquest acord de merda'.
"CCOO I LA UGT, SINDICATS DEL PSC"
En passar per davant la seu de CCOO Educació, han cridat 'CCOO i UGT, sindicats del PSC' i 'No és un acord, és una traïció', i la CGT concretament s'ha aturat davant la seu i ha tirat petards i ha cantat consignes de protesta.
Cap a les 13.45 hores han arribat a la plaça Sant Jaume, s'han concentrat davant el Palau de la Generalitat al crit de 'Què exigim al Govern? Més finançament' i 'Escolta'ns Illa, volem més plantilla', i també han posat una traca i tubs de fum de color verd i vermell.
DEMANEN LA DIMISSIÓ DE DALMAU
Durant els parlaments finals, Segura ha assegurat que el col·lectiu docent diu 'no' a aquest acord amb "dos sindicats minoritaris que han traït la majoria, una traïció històrica"; i Ramiro Gil (Aspepc.Sps) ha afirmat que la dignitat dels docents no està en venda i crida els docents a afegir-se a la resta de dies de vaga.
Gené (CGT Ensenyament) ha assenyalat que el departament "suspèn en matemàtiques" perquè creu que no està explicant bé el seguiment de la vaga; i Martorell (Intersindical-CSC) demana un acord confirmat per la majoria de sindicats.
Tots els manifestants han cridat 'Cap acord sense consulta' i 'Vergonya', en relació amb aquest acord entre Educació i CCOO Educació i la UGT; i han culminat amb els lemes 'Dalmau traïdor, volem la dimissió' i 'Dalmau dimissió'.