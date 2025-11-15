800 professors de la concertada també es manifesten a Barcelona per demanar millors condicions

BARCELONA 15 nov. (EUROPA PRESS) -
800 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, s'han manifestat aquest dissabte al migdia per demanar millores laborals a l'escola concertada, convocats per la Federació d'Ensenyament de la Usoc (FEUSOC), en paral·lel a la manifestació d'altres sindicats educatius que ha reunit al mateix temps a 8.500 persones, segons l'Ajuntament, i a 30.000, segons organitzadors.
El representant de FEUSOC Ernest Relaño ha explicat en declaracions als mitjans per què no han participat en la convocatòria unitària: "Les consignes que porten molts en aquesta manifestació, ho acabem de veure amb els cartells, és contra l'escola concertada i demanen suprimir concerts".
La manifestació ha acabat davant del Parlament de Catalunya, on han desplegat un cartell en el qual es podia llegir 'Pels drets de tota la xarxa. Pels drets de tothom'.