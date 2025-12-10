800 metges catalans reclamen a Barcelona un conveni propi en el segon dia de vaga

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
Prop de 800 metges --segons la Guàrdia Urbana-- han reclamat davant la seu de la Conselleria de Salut de la Generalitat a Barcelona un conveni propi, en el segon dia de vaga de facultatius, convocada en àmbit estatal per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM) i en l'autonòmic per Metges de Catalunya (MC).
El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha celebrat en unes declaracions a la premsa que el segon dia de vaga i manifestacions hagi tingut "més participació" que el dia anterior (55% segons el sindicat, 7,2% segons la Conselleria).
"Els nostres objectius són la defensa de la professió i d'una atenció als pacients de qualitat, perquè fins ara ens els estan fent atendre saltant-nos tots els límits, i això no ho podem consentir més. Aquesta lluita és per a nosaltres, però també per als pacients", ha afirmat.
Sobre la presència d'unes tanques de seguretat entre els manifestants i la porta de la Conselleria, que en altres ocasions no s'havien col·locat, Lleonart ha apuntat que "la impressió és que es volen blindar", però ha assegurat que les tanques es derrocaran, en sentit figurat.
Així mateix, ha explicat que no han rebut cap resposta per part del departament: "Aquesta conselleria no podrà fer com qui sent ploure perquè tindrem prou altaveus per fer que ens sentin".
LA MANIFESTACIÓ
Els metges s'han concentrat aquest dimecres a les 10.30 hores davant la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB) i s'han desplaçat fins a la seu de la Conselleria de Salut, on han arribat vora les 12 hores.
Durant la manifestació s'han sentit càntics de 'Menys corbata i més bata' o 'A tu, a tu, a tu també t'afecta', i s'han pogut veure cartells amb frases com 'Psicòlegs, odontòlegs, farmacòlegs, també som facultatius' i 'Conveni mèdic ara!'.