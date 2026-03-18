80 desallotjats a la piscina municipal de Rubí (Barcelona) per una barreja de productes tòxics

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
Unes 80 persones han estat desallotjades de la piscina muncipal de Rubí (Barcelona) després que una barreja accidental de productes tòxics hagi provocat una reacció que ha afectat als usuaris, alguns amb marejos i vòmits, encara que la fuita no ha afectat a l'exterior de les instal·lacions, segons ha informat Bombers de la Generalitat en un missatge a X recollit per Europa Press aquest dimecres
Per la seva banda, en un altre apunt a X, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informat que s'ha evacuat a 30 persones, entre elles 5 menors lleus i 5 menys greus, pel que han desplaçat 10 ambulàncies.
Bombers ha desplaçat a set unitats que treballen per ventilar les instal·lacions i Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Procicat.