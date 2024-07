Plataforma per la Llengua presenta les conclusions de l'InformeCAT 2024

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

El 80% dels catalanoparlants considera molt important "parlar la llengua per ser català", segons l'estudi InformeCAT 2024 de Plataforma per la Llengua que recopila dades per conèixer la situació del català.

L'han presentat aquest dimecres el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, i la directora de l'organització, Rut Carandell, en una roda de premsa a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya a Barcelona, coincidint amb el 30è aniversari de l'entitat que defensa l'ús del català.

Amb l'accent posat en la reculada del català entre els joves, l'estudi indica que el 12% parlen únicament en català com a llengua habitual, una xifra que puja al 47% entre els que diuen fer-lo servir regularment.

Els joves, afegeix l'estudi, són un espai històricament catalanoparlant en espais com els esplais o els caus, en què l'ús del català també ha retrocedit fins al 53% entre els seus integrants.

En vista d'aquesta situació, l'informe projecta que nou de cada 10 persones a Catalunya opinen que s'han d'impulsar polítiques perquè els nens dominin el català en acabar l'escolarització i el 50% considera que el català hauria de ser la llengua principal de les universitats a Catalunya.

MILLORA EN CULTURA I MITJANS

Malgrat que "l'ús social del català estigui baixant", apunta l'informe, la llengua en la cultura i els mitjans de comunicació mostra un canvi de rumb, com la plataforma 3Cat que ja compta amb 280.000 hores de contingut audiovisual en català o The Tyets, que ha esdevingut el primer grup de música en català a superar el milió d'oients mensuals a Spotify.

Aquestes dades, sosté l'estudi, xoquen amb d'altres que es donen en àmbits com el laboral o els serveis, en què hi ha un "hàbit de submissió lingüística", adverteix.

"EMERGÈNCIA LINGÜÍSTICA"

Escuder ha valorat que Catalunya està en una situació d'"emergència lingüística" per al català, tot i que ha matisat que la llengua no està a prop de desaparèixer i ha dit que hi ha elements d'interès, com la nova plataforma 3Cat, que animen, diu, a mirar amb optimisme al futur.

Per Escuder, l'accent negatiu el posa el marc legislatiu a Espanya i, a parer seu, l'Estat "incompleix constantment la carta europea de les llengües regionals" afectant la salut del català.

Les dades recopilades per l'entitat indiquen que un estret 22% de les empreses a Catalunya donen facilitat per aprendre català i un de cada tres catalans té problemes per expressar-se en català quan va a restaurants.