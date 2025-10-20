80 biblioteques públiques de Catalunya s'uneixen a La Marató de 3Cat

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
80 biblioteques públiques de Catalunya s'han unit a La Marató de 3Cat i acolliran fins al 14 de desembre sessions i activitats divulgatives sobre el càncer, malaltia que centra l'edició d'enguany.
La col·laboració té per objectiu "acostar la realitat mèdica i humana de la malaltia" i fomentar un esperit solidari entre les persones afectades i les seves famílies, informa la Conselleria de Cultura de la Generalitat en un comunicat d'aquest dilluns.
Les activitats comptaran amb la participació de professionals de la salut, que conduiran debats i reflexions acompanyats de materials audiovisuals i el testimoni de persones afectades per diferents tipus de càncer.