Un 78% d'ocupació amb 70 funcions aquest dissabte a la tercera jornada de FiraTàrrega

Compta amb una dotzena de nous espectacles amb 4 estrenes "absolutes"
LLEIDA, 12 set. (EUROPA PRESS) -
La tercera jornada de la 46a edició de la fira de teatre i arts escèniques FiraTàrrega, la de "màxima afluència" de l'esdeveniment i celebrada aquest dissabte, ha assolit un 78% d'ocupació amb unes 70 funcions.
La programació d'aquest dissabte incorpora uns 12 nous espectacles respecte als realitzats a la resta de les jornades d'aquesta edició, entre els quals es troben 4 estrenes "absolutes", ha informat FiraTàrrega en un comunicat.
De les 4 estrenes, 2 són de companyies de Cervera (Lleida): Alea Teatre, amb 'Nüwa', i Sound de Secà, amb 'Laralaila'.
Les estrenes es completen amb 'KMS of Resistance', de la companyia Cie. Jil Z; i 'Capítulo 1: Arder Épica', de Reinaldo Ribeiro.
COL·LECTIU OFF
Després que l'anomenat Col·lectiu Off, format per artistes que actuen a la Fira però sense formar part de la programació oficial, plantegés una "vaga reivindicativa" davant la reducció de la seva presència en el programa d'aquest any, l'organització ha anunciat un acord per atendre les demandes del col·lectiu després d'una reunió en què també han participat representants de l'Ajuntament de Tàrrega (Lleida).
Aquest acord es traduirà en la represa de l'activitat artística del col·lectiu i la Fira s'ha compromès a oferir la Plaça dels Àlbers com a espai addicional per a aquest diumenge.
FiraTàrrega tancarà aquest diumenge la 46a edició amb uns 40 espectacles que han format part de la programació d'aquesta edició.