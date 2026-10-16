La 75a Fira del Llibre d'Ocasió de Barcelona reuneix prop de 30 parades

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
La 75a Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern, que se celebra des d'aquest divendres fins a l'1 de novembre al Passeig de Gràcia, compta amb 29 parades de llibres de segona mà amb una "enorme diversitat" en el catàleg.
Hi conviuen parades de llibreries familiars --com la Reus París Londres o la Rodés-- amb "noves generacions" de llibreters amb projectes com VetusThoth o Planabooks, informa en un comunicat el Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya, impulsor de la iniciativa.
Així mateix, s'hi podran trobar els fons de llibreries que han tancat portes com la Llibreria Antiquària Farré o Stock Llibres, a més de botigues d'altres punts de l'Estat com la Librería García Prieto de Madrid o l'Asilo del Libro de València.
Amb motiu del 75è aniversari, l'historiador Albert Domènech ha comissariat una exposició que fa un "exhaustiu recorregut" per l'evolució del gravat i la il·lustració en el patrimoni imprès, des de les tècniques clàssiques d'estampació fins a la irrupció de la fotografia al segle XIX.
L'esdeveniment compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l'Institut Català de les Empreses Culturals (Icec), l'Ajuntament de Barcelona i la xarxa de Ciutats de la Literatura de la UNESCO, a més de la col·laboració de Todocolección.