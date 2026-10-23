75 identificats a 10 locals de Tortosa en un operatiu Kanpai dels Mossos

TARRAGONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han dut a terme aquest dijous un nou dispositiu Kanpai a Tortosa (Tarragona) que s'ha saldat amb 75 persones identificades a 10 establiments de la localitat, a més d'una acta aixecada per tinença d'armes i dues per drogues.
Segons han informat en un comunicat aquest divendres, la Guàrdia Civil ha interposat dues denúncies per contraban, cinc per infraccions relacionades amb la protecció de dades, tres de caràcter tributari i dues més per infraccions en matèria sanitària.
L'operatiu ha comptat amb uns 50 agents dels Mossos, la policia local de Tortosa, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i efectius d'Inspecció de Treball de la Generalitat.