73 municipis catalans continuen en perill extrem d'incendi forestal aquest dimecres

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
73 municipis catalans de 13 comarques continuen en el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal aquest dimarts.
Continua restringit l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb, la ribera Salada (Lleida) i el Montmell-Marmellar (Barcelona-Tarragona) i s'hi afegeixen el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies (Lleida), han informat els Agents Rurals en un missatge a X recollit per Europa Press.
474 municipis més estan en nivell 3 per perill molt alt.