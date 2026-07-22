Publicat 22/07/2026 13:03

73 municipis catalans continuen en perill extrem d'incendi forestal aquest dimecres

Mapa del risc d'incendi forestal a Catalunya aquest dimecres
AGENTS RURALS

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -

73 municipis catalans de 13 comarques continuen en el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal aquest dimarts.

Continua restringit l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb, la ribera Salada (Lleida) i el Montmell-Marmellar (Barcelona-Tarragona) i s'hi afegeixen el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies (Lleida), han informat els Agents Rurals en un missatge a X recollit per Europa Press.

474 municipis més estan en nivell 3 per perill molt alt.

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