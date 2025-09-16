Un 72,45% dels alumnes catalans supera les PAU al setembre

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
Un 72,45% (5.100) dels 7.039 estudiants que es van examinar de la prova d'accés a la universitat (PAU) el 3, 4 i 5 de setembre l'han aprovat, informa la Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat aquest dimarts en un comunicat.
Quant als estudiants només examinats de la fase d'accés ---antiga fase general--, s'hi han presentat un total de 3.435 persones i un 72,78% ha aprovat (2.500) amb una nota mitjana de les PAU de 5,569 i una nota mitjana d'accés --la de les PAU juntament amb la de batxillerat-- de 6,190.
Per demarcacions, a Barcelona s'hi han presentat 5.300 persones amb 3.826 aprovats (72,19%); a Girona s'hi van presentar 557, amb 408 aprovats (73,25%); a Lleida hi va haver 478 presentats i 360 aprovats (75,31%); i a Tarragona, 704 presentats i 506 aprovats (71,88%).
Els que només s'han examinat de la fase d'admissió --antiga fase específica-- han estat 3.604 i han aprovat alguna de les matèries un 72,14%: 2.806 provenen de batxillerat (78,12% d'aprovats) i 798 són d'FP de grau superior (51,13% d'aprovats).
El departament informa que la preinscripció del setembre es pot formalitzar el 17 i 18 d'aquest mes al Portal d'Accés a la Universitat.