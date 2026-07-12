72 municipis de Barcelona, Tarragona i Lleida en perill extrem d'incendi aquest diumenge

BARCELONA 12 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Agents Rurals de la Generalitat han activat aquest diumenge el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 72 municipis de 14 comarques catalanes a Barcelona, Tarragona i Lleida, ha informat aquest diumenge el cos en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Les comarques amb municipis en risc extrem són el Vallès Occidental, Bages, Moianès, Alt Penedès, Baix Llobregat, Anoia (Barcelona), Baix Penedès, Alt Camp, Priorat (Tarragona), Noguera, Pallars Jussà, Garrigues, Alt Urgell i Solsonès (Lleida).
A més, hi ha 8 espais naturals de Catalunya amb restricció d'accés: Montsec d'Ares (Lleida), Montsec de Rubies (Lleida), La Ribera Salada (Lleida), Baronia de Rialb (Lleida), Montserrat (Barcelona), Sant Llorenç del Munt i l'Obac (Barcelona), Montsant i El Montmell-Marmellar (Tarragona).