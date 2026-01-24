71 detinguts a Catalunya en un nou dispositiu del Pla Kanpai contra la multirreincidència

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 24 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a 71 persones que acumulaven 314 antecedents en un nou dispositiu del Pla Kanpai contra la multirreincidència, que s'ha dut a terme entre les 3 de la tarda d'aquest divendres i les 3 de la matinada d'aquest dissabte a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Concretament, el dispositiu s'ha desenvolupat en les localitats de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues, Cornellà, el Prat de Llobregat, Sant Just Desvern, l'Aeroport de Barcelona, Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià de Besòs, han informat Mossos en un comunicat aquest dissabte.
A més de les persones detingudes, 38 persones han estat investigades penalment, s'han interposat 131 denúncies administratives i 61 denúncies de trànsit, s'han intervingut 12 patinets elèctrics, s'han fet intervencions en 40 locals i s'han posat 656 denúncies a viatgers sense bitllet en el transport públic.
El cap del grup d'Acció Kanpai, Rafa Tello, ha explicat que el dispositiu s'ha fet en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, policies locals i la Policia Nacional: "És una resposta integral que és el que pretenem contra la lluita focalitzada en aquests delinqüents persistents", ha explicat.
"Una de les singularitats d'aquests serveis és que eliminem fronteres i és una manera de compartir dinàmiques de treball", ha destacat.