Un 70,89% dels estudiants catalans aprova les PAU del setembre

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
Un 70,89% (5.511) dels 7.774 estudiants catalans que es van examinar de la prova d'accés a la universitat (PAU) del mes de setembre han aprovat, ha informat la Conselleria de Recerca i Universitats en un comunicat.
Dels estudiants que es van examinar només de la fase d'accés (3.166) van aprovar un 72,74% (2.303) amb una nota mitjana de les PAU de 5,482, i una nota mitjana d'accés de 6,228.
Per províncies, a la de Barcelona va aprovar un 70,83%, a la de Girona un 72,68%, a la de Lleida, un 70% i a la de Tarragona un 70,43%.
Els estudiants que es van examinar només de fase d'admissió han estat 4.608 i han aprovat alguna de les matèries un 69,62%: d'aquests, 3.646 provenen de batxillerat (76,39% d'aprovats) i 982 són de cicles formatius de grau superior (43,97% d'aprovats).
La sol·licitud de revisió d'exàmens es podrà efectuar entre aquest dimecres i divendres i els resultats de la revisió es publicaran el 29 de setembre: la preinscripció universitària del setembre es podrà formalitzar aquest dimecres i dijous.