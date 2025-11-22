70 detinguts a Catalunya en un nou dispositiu del Pla Kanpai contra la multireincidència

BARCELONA 22 nov. (EUROPA PRESS) -
70 persones han estat detingudes entre la tarda de divendres i la matinada d'aquest dissabte a Catalunya, en un nou dispositiu del Pla Kanpai, fet a Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat (Barcelona), Aeroport de Barcelona i Figueres (Girona).
En aquest desè dispositiu del Pla han participat agents dels Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i policies locals dels municipis afectats, informa Mossos en un comunicat aquest dissabte.
A més dels 70 detinguts, que acumulaven 577 antecedents, s'ha investigat a 34 persones, amb 197 antecedents, s'han recuperat 2 vehicles sostrets, s'han intervingut 6 patinets, s'han interposat 74 denúncies de trànsit, 122 denúncies administratives per tinença de drogues o armes i s'han produït 39 intervencions en establiments.
ENCARA ACTIU A BARCELONA CIUTAT
El dispositiu ha acabat en l'àmbit metropolità de Barcelona i a Figueres, mentre que a la ciutat de Barcelona segueix actiu aquest dissabte al matí i el balanç no és definitiu.
L'objectiu del Pla és dificultar nous delictes de delinqüents multireincidents, mitjançant un pla transversal de perspectiva integral, en què participen actors de diversos àmbits, més enllà del policial.