69 casals cívics i comunitaris oferiran més de 250 activitats de franc aquest estiu a Catalunya

BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

Un total de 69 casals cívics i comunitaris de tot Catalunya, amb titularitat de la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat, oferiran 255 activitats gratuïtes des del 24 de juny fins a mitjans de juliol, ha informat el Govern aquest dimecres en un comunicat.

L'objectiu és donar a conèixer aquests equipaments com espais públics de participació i convivència oberts a tota la població per contribuir a vertebrar la comunitat, com són la Casa del Mar Tarragona, el Casal Cívic i Comunitari Lleida, el Casal Cívic i Comunitari Barcelona-Sants i el Casal Cívic i Comunitari Girona-Montilivi.

Entre les propostes adreçades a totes les edats, hi haurà activitats esportives o físiques (com ioga, danses urbanes, zumba, kungfu, boxa, bàdminton), cursos d'idiomes i tallers relacionats amb la tecnologia, la intel·ligència artificial (IA), cuina i salut mental.