El 67% de les infermeres de Catalunya es planteja abandonar la professió per la conciliació, segons Satse

A.CREUS Y À.GARCÍA / BANC D'IMATGES INFERMERES
Es desprèn d'una enquesta del sindicat a 515 professionals
BARCELONA, 6 març (EUROPA PRESS) -
Satse ha alertat que el 66,99% de les infermeres de Catalunya s'ha plantejat abandonar la professió per la manca de mesures de conciliació, i que el 76,04% considera que les tensions generades a la feina afecten la seva vida personal.
Així es desprèn d'una enquesta feta pel sindicat, que ha comptat amb la participació de 515 professionals de Catalunya, presentada aquest divendres dins la campanya de sensibilització 'Que no deixin la teva vida en pausa', informa l'organització en un comunicat.
INSATISFACCIÓ AMB LA CONCILIACIÓ
El 61,86% dels enquestats es mostren "insatisfets" amb la seva conciliació; el 61,27% afirmen que els problemes de conciliació afecten la seva salut mental, i el 57,71%, la seva salut física.
Així mateix, un 55,27% assegura que incideix en les relacions familiars i personals, i un 50% en el rendiment laboral.
Un 65% apunta a la manca de personal; un 40,86%, a canvis de torn imprevistos; un 34,04%, a treballar caps de setmana i festius; un 33,41%, a la manca d'antelació en els quadrants de treball, i un 24,14%, a treballar de nit.
El 60,59% creu que els problemes de conciliació afecten "molt" el seu desenvolupament professional i laboral, i un 43,69% afirma haver renunciat a oportunitats de formació, un 23,50%, a oportunitats laborals, i un 19,22%, a oportunitats de promoció.
SOLUCIONS
Com a possibles solucions a aquesta situació, el sindicat destaca algunes de les mesures introduïdes en la nova proposta d'estatut marc, com la generalització de la jornada de 35 hores, les planificacions anuals i les exempcions de torns nocturns als més grans de 55 anys, entre d'altres.
La secretària autonòmica de Satse Catalunya, Annabel Torres, ha insistit que la conciliació "no és un privilegi, sinó un dret laboral fonamental i una condició imprescindible per a una sanitat pública de qualitat".