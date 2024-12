Política Lingüística ha subvencionat enguany incorporar el català a 6 videojocs

BARCELONA, 24 des. (EUROPA PRESS) -

El 64% de videojocs produïts a Catalunya tenen versió en català, encara que els 10 videojocs més venuts a Espanya no tenen versió en català, informa la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat aquest dimarts en un comunicat.

Segons el Llibre Blanc 'La indústria catalana del videojoc Catalunya 2023', s'ha passat del 53% al 64% a Catalunya i del 25% al 44% a tota Espanya.

La Conselleria ha catalogat més de 250 jocs plenament operatius en català en la base de dades VDJOC, una eina que permet difondre'ls i afavorir-ne l'ús.

SUBVENCIONS

La conselleria que dirigeix Francesc Xavier Vila dona suport a incorporar el català en videojocs amb una línia de subvencions anual: en la convocatòria 2024 ha donat suport a 6 videojocs, que estaran disponibles l'any 2025, i enguany s'han publicat els jocs que havien rebut ajudes en la convocatòria anterior.

Entre els jocs ja a disposició de l'usuari i incorporats a la base de dades VDJOC destaquen 'CLeM' (de Mango Protocol), de trencaclosques i exploració; 'Curse of the Sea Rats' (Petoons Studio), d'aventures i plataformes, i '3 Minutes to Midnight' (Scarecrow Studio), una aventura gràfica clàssica d'apuntar i clicar.