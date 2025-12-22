El 61366, un altre cinquè premi de la rifa de Nadal 2025, dotat amb 60.000 euros la sèrie

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 22 des. (EUROPA PRESS) -
El número 61366 ha estat premiat amb un altre dels vuit cinquens premis del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal, dotat amb 60.000 euros la sèrie.
El número, el cinquè dels cinquens premis, s'ha cantat a les 11.48 hores en el sisè filferro de la sisena taula.
Els premis de la rifa de Nadal 2025 es començaran a abonar des del 22 de desembre a la tarda, quan acabin tant la verificació dels números com els processos informàtics, com és habitual, i fins al 23 de març del 2026.