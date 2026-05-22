600.000 cotxes sortiran de l'àrea de Barcelona en un pont de segona Pasqua amb mesures de trànsit

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Uns 300.000 tornaran dilluns, festiu a Barcelona i altres ciutats
BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, establirà un dispositiu especial d'ordenació, regulació i control del trànsit amb motiu de la festivitat de la segona Pasqua, durant el pont de la qual es preveu la sortida d'uns 600.000 vehicles de l'àrea de Barcelona des d'aquest divendres i que 300.000 més tornin dilluns vinent.
Per això, el SCT preveu instal·lar carrils addicionals en l'operació tornada en sentit contrari a l'habitual en diversos trams amb elevada intensitat de circulació: diumenge a la tarda a la C-32 entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat; a l'AP-7 entre Sant Celoni i Montornès, i també entre Vilafranca i Molins de Rei (Barcelona), informa en un comunicat aquest divendres.
Així mateix, dilluns es tornaran a implantar aquests carrils a l'AP-7 nord i sud per ampliar la capacitat vial en l'operació tornada.
D'altra banda, a la C-31 entre Santa Cristina d'Aro i Platja d'Aro es preveuen talls de diversos accessos (sortides 314 i 315) en sentit sud per evitar la saturació de rotondes i impedir l'ús de travessies urbanes com a itineraris alternatius.
VEHICLES PESANTS
El dispositiu contempla restriccions i limitacions per als vehicles de mercaderies de més de 7,5 tones per millorar la fluïdesa, i tampoc no podran avançar a l'AP-7 entre Sant Celoni i Vilafranca des d'aquest divendres fins dissabte.
De cara a dilluns, entre les 17 i les 22 hores també s'aplicaran restriccions de circulació de camions en sentit Barcelona a l'AP-7, entre Maçanet de la Selva i Banyeres del Penedès.
La Divisió de Trànsit dels Mossos preveu la instal·lació de 1.022 controls amb la participació de 1.260 agents, dels quals 312 seran d'alcoholèmia i drogues, 173 de seguretat passiva, 142 per a motos, 158 de distraccions, 138 de velocitat i 99 de transports.