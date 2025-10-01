600 persones grans rebutgen a Barcelona la "discriminació silenciosa" de l'edatisme

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Unes 600 persones grans, segons l'Ajuntament de Barcelona, s'han concentrat aquest dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona convocades per un grup motor de més de 30 entitats per rebutjar la "discriminació silenciosa i normalitzada" que suposa l'edatisme, amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans.
El doctor en Comunicació Social i conductor de l'acte, Manel Domínguez, ha apuntat que "envellir no és sinònim de perdre llibertat ni qualitat de vida"; ha assenyalat la doble discriminació de masclisme i edatisme que pateixen les dones grans, i ha criticat que s'infantilitzi la població gran.
A l'acte hi han assistit la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre altres autoritats.
MARTÍNEZ BRAVO
Martínez Bravo ha destacat en unes declaracions a Europa Press la pròrroga d'un any a les residències de gent gran per adaptar-se als requisits de qualitat per tenir places públiques o concertades, que ha aprovat aquest dimecres el Parlament mitjançant un decret llei.
"Continuem avançant en la col·laboració públic-privada amb els drets locals i amb el tercer sector, però necessitem que aquesta col·laboració sigui estreta i sigui a partir d'uns criteris d'excel·lència i de màxima qualitat", ha dit.
Martínez Bravo ha apuntat que "no hi haurà cap discontinuïtat en el servei" perquè el finançament està garantit i el servei es continuarà prestant fins que la plaça quedi lliure, quan es reconvertiran aquestes places.
La consellera ha assegurat que les persones grans són "un actiu per a la societat", i ha dit textualment que és un orgull tenir-les, i també ha destacat la creació de la nova Direcció General de Persones Grans del seu departament.
"DIVERSES I PLURALS"
La portaveu del grup motor, Aurora Huerga, ha reivindicat que les persones grans són "iguals de diverses i plurals" que la resta de la societat, i ha dit textualment que volen continuar lluitant pels seus drets i dignitat com han fet tota la vida.
El també portaveu Manuel Becerra ha assenyalat que "l'edatisme es manifesta en la pràctica al nucli familiar", però també en les relacions comercials i institucionals, i ha apuntat que afecta més les dones grans i que es pot arribar a convertir en maltractament.
Durant l'acte, els organitzadors han defensat unes pensions que permetin viure "amb dignitat", han destacat la llei de persones grans de Catalunya i han reclamat trencar estereotips.