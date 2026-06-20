597.000 vehicles surten de l'àrea de Barcelona en el cap de setmana previ a Sant Joan

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 juny (EUROPA PRESS) -
597.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 hores d'aquest divendres i les 15 hores del dissabte, en el cap de setmana previ a Sant Joan, un 98% dels 610.000 previstos pel Servei Català de Trànsit (SCT), ha informat en un comunicat.
El SCT i els Mossos d'Esquadra han dissenyat un dispositiu especial de tràfic adaptat al calendari, ja que la festivitat del 24 de juny cau aquest any en dimecres.
Per això, les autoritats preveuen un escenari de mobilitat fragmentat entre aquest primer cap de setmana d'èxode i els desplaçaments propis de la revetlla i el dia festiu.