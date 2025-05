El 58 Festival de Sitges tindrà a Joe Dante (Gremlins) i Sean S.Cunningham (Viernes 13)

BARCELONA 17 maig (EUROPA PRESS) -

El 58 Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya tindrà com convidats als directors Joe Dante ('Gremlins') i Sean S.Cunningham ('Viernes 13'), a qui homenatjarà, a més de rebre a part de l'equip de la pel·lícula 'Re-animator'.

El director artístic, Ángel Sala, i la directora de la Fundació Sitges, Mònica Garcia i Massagué, ho han anunciat en el Marché du Film del Festival de Cannes, on també han fet públic el cartell de la nova edició, informa el festival de Sitges aquest dissabte en un comunicat.

També hi ha hagut una conversa entre Sala i el cineasta Pablo Berger, com a prèvia del projecte 'Fantastic 7', que lidera el Festival de Sitges i del qual Berger és el padrí aquest any.