5.715 alumnes catalans realitzaran fins al dimarts les proves de final d'etapa de 4º d'ESO

BARCELONA 23 març (EUROPA PRESS) -
5.715 alumnes realitzaran fins a aquest dimarts les proves de final d'etapa de 4º de l'ESO en 69 centres educatius de tota Catalunya, començant aquest dilluns amb les quals avaluen les competències en comunicació lingüística de llengua castellana i literatura, la de llengua estrangera --anglès-- i ciència, tecnologia i enginyeria.
Aquest dimarts serà la de comunicació lingüística de llengua catalana i literatura i la de competència matemàtica i, en declaracions als periodistes, la directora de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, Núria Planas, ha explicat que aquestes proves es fan des de fa 4 anys, però que és la "primera vegada" que són mostrals i no censals.
En aquest sentit, assenyala que s'ha fet una elecció de centres de tota Catalunya tenint en compte les seves diferents complexitats, titularitats --públics i privats-concertats-- i grandàries, per poder avaluar els resultats dels alumnes en diferents tipologies de centres.
AVALUACIONS DEL SISTEMA DEL MINISTERI
S'alternaran amb les avaluacions generals del sistema dels mateixos cursos que promou el Ministeri d'Educació, FP i Esports, per evitar la càrrega de proves d'avaluació en els centres: Planas explica que les catalanes es faran 2 anys sí i 1 no, i que les del Ministeri seran 2 anys no i 1 sí.
Aquest dilluns i dimarts --23 i 24 de març-- són les proves de final d'etapa de 4º de l'ESO i, entre el 24 d'abril i el 29 de maig, s'avaluarà general del sistema --les del Ministeri, previstes en la LOMLOE-- en 6º de Primària.
Planas afirma que el marc d'avaluació de les proves del Ministeri és "diferent" de les catalanes: no avaluen el mateix, avaluen competències clau de la LOMLOE --com a competència digital, competència plurilingüe o comunicació lingüística--, diferents de les catalanes, per la qual cosa els resultats no són comparables.
PROVES DE FINAL D'ETAPA
Les proves de final d'etapa, promogudes per l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, tenen l'objectiu d'informar sobre el rendiment de l'alumnat en l'assoliment de competències de nivell bàsic, intermedi i d'excel·lència, i es trigaran uns 6 mesos a analitzar els resultats.
La correcció de les proves es farà de forma externa al centre educatiu i "totalment automatitzada", i es tracta d'una mesura per reduir el treball administratiu dels centres.
ESTÀNDARDS "DE RIGOR I QUALITAT"
Les proves de final d'etapa es faran públiques per si algun centre que no forma part de la mostra o una família vol consultar o aplicar les proves als seus alumnes o fills, i s'insisteix que les proves "segueixen tots els estàndards internacionals de rigor i qualitat".
S'ha creat un comitè científic per donar validesa a les proves, que, a més, permetran comparar resultats de cara als anys vinents i Planas ha insistit que els resultats dels centres són "confidencials".
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat assenyala que es mantenen les avaluacions de diagnòstic --les que es fan en 4º de Primària i 2º de l'ESO, és a dir, a meitat d'etapa-- per a tot l'alumnat, i que aquestes tenen la intenció d'informar sobre el grau d'assoliment de l'alumne a mitja etapa, no informar a nivell de sistema.