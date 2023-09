El 56è Festival de Sitges bat "rècords històrics" i ven en dos dies 49.196 entrades

BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -

El Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebrarà del 5 al 15 d'octubre, ha batut "rècords històrics" després d'haver venut en dos dies un total de 49.196 entrades per a la 56a edició, 10.000 més que l'any passat.

Durant la prevenda (amb accés només a compradors de packs i abonaments), que va ser dimecres, es van canviar o vendre 34.392 entrades, i dijous (primer dia de venda lliure) s'hi van sumar 14.804 entrades, ha informat l'organització en un comunicat aquest divendres.

Comptarà amb els nous treballs de Hayao Miyazaki ('El chico y la garza'), Yorgos Lanthimos ('Pobres criaturas'), J.A. Bayona ('La sociedad de la nieve'), Carlota Pereda ('La ermita') i Pablo Berger ('Robot dreams'); les seccions 'Noves Visions' i 'Panorama'; i títols com 'Sleep' de Jason Yu, 'Concrete utopia' d'Um Tae-hwa, 'Lumberjack the monster' de Takashi Miike, 'Riddle of fire' de Weston Razooli o 'Late night with the devil' de Cameron i Colin Cairnes.