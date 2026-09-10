550.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona pel pont de la Diada amb un dispositiu especial

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit i la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra desplegaran a partir de divendres un dispositiu especial de mobilitat pel pont de la Diada, en què es preveu la sortida d'uns 550.000 vehicles de l'àrea de Barcelona des de divendres i el retorn de 260.000 diumenge.
Segons informa Trànsit en un comunicat aquest dijous, es preveuen molts desplaçaments per vies del litoral, bé sigui cap a la Costa Daurada o la Costa Brava, per la qual cosa les vies més afectades seran l'AP-7, B-23, B-30, C-17, C-58, C-65, C-32 i N-II.
Per això, els Mossos d'Esquadra establiran, tant a les vies de màxima mobilitat com a les vies secundàries i allà on es preveu més circulació, un total de 1.102 controls amb la participació de 1.620 agents de trànsit en servei ordinari.