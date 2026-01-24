5.500 docents, segons l'Ajuntament, es manifesten a Barcelona per demanar millores salarials

BARCELONA 24 gen. (EUROPA PRESS) -
Uns 5.500 docents, segons l'Ajuntament, s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona en la mobilització unitària convocada pels sindicats educatius USTEC, CCOO, UGT i CGT per reclamar millores salarials i de les condicions laborals.
Els manifestants, que han iniciat el seu recorregut a l'Arc de Triomf, i han marxat fins a la Plaça Comercial, han demanat millores salarials, la reducció de les ràtios a les aules i l'increment de recursos per a l'escola pública, ha destacat USTEC en un missatge en X.
Els manifestants han marxat mostrant una pancarta amb el lema 'Ja n'hi ha prou, millores laborals ja!'.