540.712 vehicles surten de Barcelona en la segona fase de l'operació sortida de Setmana Santa

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)
540.712 vehicles, un 96,6% del total previst (560.00), han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des de les 8 del matí d'aquest dijous i fins a aquest divendres durant la segona fase de l'operació sortida de Setmana Santa.
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) el pic de retencions a les carreteres catalanes s'ha produït a les 12.30 hores d'aquest divendres, amb un total de 81 quilòmetres de cues, un 18% menys que l'any passat.
Les retencions més destacades aquest divendres s'han produït a l'AP-7 a l'altura d'Olèrdola (Barcelona), a causa d'un accident múltiple amb diversos vehicles implicats que ha restringit dos carrils de circulació en sentit Tarragona provocant retencions des de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), i que ha deixat 3 ferits menys greus traslladats pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital de Sant Camil.
Per millorar la mobilitat i evitar que la congestió s'agreugés, a partir de les 10 hores s'ha pogut obrir el carril addicional en sentit contrari a l'AP-7 entre Martorell i Banyeres del Penedès (Barcelona), per contenir l'afectació en aquest tram.
També en l'AP-7, en el tram del Vallès (Barcelona), s'han registrat retencions entre Mollet del Vallès i Montmeló en sentit Girona, que han quedat limitades després de l'obertura del carril addicional des de Montmeló a Sils (Girona)
RESTA DE VIES
En la resta de la xarxa viària s'han produït retencions a la C-16 entre Berga i Cercs (Barcelona); a la C-17 a Ripoll (Girona) i en accessos a zones de platja, especialment a la C-35 i la C-65 a Llagostera (Girona); a l'N-II entre Tordera (Barcelona) i Vidreres (Girona) i a la C-32 entre Castelldefels i Sitges (Barcelona).
Respecte a l'operació tornada es preveu una mobilitat molt elevada entre les 12 hores del diumenge i la nit del dilluns, amb un volum estimat de 590.000 vehicles, sent el dilluns la jornada que es preveu de major activitat amb 270.000 vehicles en direcció a l'àrea metropolitana de Barcelona.