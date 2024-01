El 54% de les converses entre nens en els esplais són en català, segons Plataforma per la Llengua

S'adrecen als monitors en català en un 73% de les converses



BARCELONA, 24 gen. (EUROPA PRESS) -

Un estudi de Plataforma per la Llengua i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) constata que "1 de cada 2 converses entre nens en els esplais de Catalunya són en català, la qual cosa representa el 54% de les converses".

És una de les principals conclusions d'aquest estudi, que apunta que la resta de converses, sense la intervenció dels monitors, es produeix en castellà, i "una part molt residual" en altres llengües, informa l'entitat en un comunicat.

Per a l'estudi s'han fet observacions a 22 caus i esplais, s'han recollit 3.954 converses en les quals hi han intervingut 1.413 participants i s'han fet 138 registres de veu per a l'anàlisi qualitativa.

S'ha observat que quan els nens s'adrecen als monitors ho fan en català en un 73% de les converses, i que els menors canvien del català al castellà com un "patró de comportament bastant repetit durant les converses".

Prop d'un 70% de les converses en esplais es produeixen en català i un 30% en castellà, i en el cas dels nens el percentatge d'ús del català és del 64% en el total de les converses en les quals intervenen i puja al 35% en castellà.

Els monitors i caps de les agrupacions utilitzen el català en el 77% dels casos cap als nens i el 22% en el cas del castellà, i en un 80% de les converses entre monitors i caps s'utilitza el català.

CANVIS LINGÜÍSTICS

Segons l'estudi, gran part dels canvis lingüístics del català cap al castellà per part dels nens es donen en tres sentits: en la introducció de paraules i expressions en castellà, durant el desenvolupament de les activitats (com jocs o dinàmiques) o per "influència dels usos amb persones que només s'adrecen en castellà i canvien la llengua dels interlocutors".

Entre els monitors i caps hi ha dos patrons de comportament majoritaris: parlar generalment en català al grup, però passar-se al castellà per adrecar-se a alguns nens en concret; i mantenir-se sempre en català, "provocant fins i tot que els nens canviïn de llengua i exercint així com un referent lingüístic".

També s'ha observat que les noies utilitzen més el català que els nois, sobretot en les converses entre els mateixos joves; en les converses no mixtes de nois, el català no és la llengua majoritària (49,6%); en el de les noies, el percentatge és molt més elevat (60,9%).

Es tracta d'una tendència que Plataforma per la Llengua ja va observar en l'estudi sociolingüístic al pati dels instituts públics de Valls (Tarragona) del 2021.