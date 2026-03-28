536.000 vehicles surten de l'àrea de Barcelona en la primera fase de sortida de Setmana Santa

BARCELONA 28 març (EUROPA PRESS) -
536.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des del migdia d'aquest divendres a les 14 hores d'aquest dissabte, un 92,5% dels 580.000 previstos durant el dispositiu especial de sortida de la primera fase de la Setmana Santa.
Segons ha informat en un comunicat aquest dissabte el Servei Català de Trànsit (SCT) la sortida ha estat esglaonada, el que ha permès un trànsit més fluït, per la qual cosa a les 13.30 hores d'aquest dissabte la xarxa presentava 14 quilòmetres de cues en el conjunt dels seus 12.000 quilòmetres.
El còmput total de retencions durant aquesta fase de sortida ha estat un 20% inferior als registres de l'any 2025.
Respecte a l'autopista AP-7 s'han registrat trams de trànsit lent amb retencions a la zona de Parets del Vallès (Barcelona), en l'enllaç amb la C-33, i a Martorell (Barcelona), en l'enllaç amb l'A-2, encara que sense embussos de consideració.
A més, les vies de muntanya C-16 i C-17 no han presentat incidències ni retencions destacables.