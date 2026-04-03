Publicat 03/04/2026 12:19

500.228 vehicles surten de Barcelona fins al migdia d'aquest divendres, el 89,3% dels previstos

Es registren retencions en l'AP-7 a Olèrdola (Barcelona) per un accident múltiple

Pantalles d'informació del Servei Català de Trànsit durant les mesures especials per a la segona fase del dispositiu especial de tràfic de Setmana Santa, a 2 d'abril de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

500.228 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des de les 8 del matí del dijous fins al migdia d'aquest divendres, un 89,3% dels previstos (560.00).

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), es preveu que els 560.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona entre aquest dijous i divendres, i que 590.000 vehicles tornin a partir del diumenge i especialment el dilluns de Pasqua, en el marc de la segona fase del dispositiu de tràfic en carreteres catalanes per Setmana Santa.

Al migdia d'aquest divendres es registren retencions a l'AP-7 a l'altura d'Olèrdola i des d'Avinyonet del Penedès (Barcelona) en direcció Tarragona, després d'un accident múltiple amb 5 turismes implicats que ha obligat a tallar dos carrils que ja s'han pogut reobrir.

Per aquest accident el Sistema d'Emergències Mèdiques ha atès a tres ferits en estat menys greu.

D'altra banda, també es registra congestió en el tram de l'AP-7 entre Montmeló i Mollet del Vallès (Barcelona) en direcció Girona, a la C-32 entre Castelldefels i Sitges (Barcelona) en direcció Tarragona per un accident i a la C-16 entre Berga i Cercs (Barcelona) en direcció nord.

Contador

Contingut patrocinat