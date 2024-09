Un 50% de les cirurgies estètiques a Catalunya no les fan cirurgians plàstics, segons la Sccpre

L'entitat demana més informació a la població i un canvi legislatiu



BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -

Una enquesta de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica (Sccpre) ha alertat que prop del 50% de les cirurgies estètiques no les fan cirurgians plàstics i que "això pot tenir uns resultats no desitjats o que, fins i tot, atemptin contra la vida de la persona".

Segons l'enquesta, difosa a més d'un centenar de professionals amb aquesta especialitat a Catalunya, el 80% dels cirurgians plàstics ha hagut de corregir un tractament o intervenció fet per un metge "sense les competències necessàries", informa en un comunicat d'aquest dilluns.

L'entitat recorda que, segons la legislació espanyola actual, "qualsevol metge llicenciat en Medicina i Cirurgia està autoritzat per dur a terme qualsevol acte mèdic", inclosa una operació de cirurgia estètica.

La presidenta de la Sccpre, Ana Margarita Torres, ha afirmat que la llei no requereix que els metges especialistes en cirurgia plàstica o no tinguin les competències dins els seus programes oficials formatius, la qual cosa suposa un problema de seguretat molt important per als pacients".

Segons ella, l'existència de màsters en cirurgia estètica "agreugen la confusió de la població sobre la informació que reben a l'hora de buscar un professional que faci aquestes operacions".

"Aquestes formacions, que solen tenir com a molt un any de durada, no aporten ni la formació ni els coneixements necessaris per prevenir o tractar possibles complicacions", ha advertit.

"INTRUSISME" EN EL SECTOR

La Sccpre ha assenyalat que la cirurgia plàstica és una de les especialitats "amb més intrusisme" i que aquesta pràctica va en augment en els últims anys, segons considera el 93% dels cirurgians plàstics enquestats.

En aquest sentit, als cirurgians plàstics els preocupa un 8,4 sobre 10 de mitjana l'augment de l'intrusisme, i creuen que es deu al "poc control per part de l'administració, el creixement vertiginós de les intervencions de cirurgia estètica i el fet de tractar-se d'un sector atractiu a nivell econòmic".

Els cirurgians plàstics enquestats assenyalen com una de les solucions a aquesta problemàtica un augent de la informació a la població, "sobretot a la gent jove, que és la més vulnerable a determinats tipus de missatges i la que disposa de menys recursos", a més d'un canvi legislatiu.