490.000 vehicles tornen a Barcelona fins a les 18 d'aquest dilluns, el 83,1% dels previstos

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 6 abr. (EUROPA PRESS) -
490.251 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 de diumenge i les 18 d'aquest dilluns, el 83,1% dels 590.000 previstos, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).
Es preveu que tots aquests vehicles hagin tornat entre diumenge i aquest dilluns de Pasqua fins a mitjanit, durant la segona fase del dispositiu de trànsit en les carreteres catalanes per Setmana Santa.
Aquest dilluns a la tarda hi ha lentitud i retencions a l'AP-7 de Santa Oliva (Tarragona) a Santa Margarida i els Monjos en sentit Martorell (Barcelona); en l'A-2 hi ha un carril tallat a Palau d'Anglesola (Lleida) en sentit Barcelona, amb 3 quilòmetres de retencions des de Bell-lloc d'Urgell (Lleida); i l'N-II s'ha tallat de Sidamon (Lleida) a Bell-lloc per accident.