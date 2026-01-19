490 professors catalans demanden el Govern perquè els paguin els "deutes" dels sexennis

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Ho fan "després d'esgotar la via administrativa" i Educació afirma que respectaran les resolucions judicials
BARCELONA, 19 gen. (EUROPA PRESS) -
Un total de 490 professors catalans han demandat la Generalitat per reclamar que els paguin els "deutes" derivats de la meritació dels sexennis, informa el Col·lectiu Ronda en un comunicat d'aquest dilluns.
El Col·lectiu Ronda explica a Europa Press que es tracta de dues demandes pel mateix motiu: la primera és d'un grup de 90 docents que van rebre una resposta de l'administració que desestimava la petició, i l'altra, d'un grup de 400 que no van rebre "cap resposta".
Les mateixes fonts assenyalen que, en aquest últim cas, la manca de resposta equival a una desestimació, però que, "com que la casuística és diferent, s'ha de dur a terme un procediment també diferent i separat".
Expliquen que els docents, representats per Plataforma Deute Estadis Docents, van iniciar accions judicials acompanyats pel Col·lectiu Ronda "després d'esgotar la via administrativa sense obtenir resposta o amb resolucions denegatòries a la petició que es reverteixin les retallades aplicades des del 2012 en el sistema de sexennis".
CALCULEN UN DEUTE DE "MÉS DE 240 MILIONS"
Recorden que els sexennis són una retribució complementària que valora l'experiència del professorat: en un inici, cada estadi --fins a un màxim de 5-- permetia incrementar progressivament la nòmina del personal docent des dels 123 euros del primer estadi fins als 698 euros mensuals que percebien després d'un mínim de 30 anys d'exercici, que aconseguien en l'últim estadi.
El 2012 es va contemplar que aquest complement, en el primer tram, s'aconseguís cada 9 anys en lloc de cada 6, "afectant no només el moment d'inici de percepció del primer estadi sinó també l'abast dels estadis posteriors, generant un deute que a Catalunya, a diferència del que ha passat a la resta de les comunitats autònomes, la Generalitat es nega a satisfer".
Segons càlculs de la plataforma, aquesta situació podria afectar més de 30.000 professionals de l'ensenyament públic i genera un deute de "més de 240 milions d'euros" de la Generalitat amb la comunitat docent en concepte de retribucions que no han estat abonades pels canvis en els períodes de meritació.
EDUCACIÓ
Fonts de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat han afirmat a Europa Press que la reclamació del deute dels estadis "té un origen molt concret i és singular dins l'Estat: Catalunya va ser l'única comunitat que va aplicar una retallada específica en el sistema de meritació dels sexennis".
"Aquesta excepcionalitat no es va revertir mai i amb el pas del temps es va consolidar com un element estructural del nostre sistema retributiu. Aquesta és la diferència substantiva amb qualsevol altra comunitat autònoma", afegeixen.
Expliquen que un cop feta aquesta reclamació per part dels gairebé 500 docents, serà una jutge qui dictamini si s'ha de produir aquesta tornada dels estadis i de quina manera: "Des de la Generalitat, com fem sempre, respectarem i acceptarem les resolucions judicials".