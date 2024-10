El 48h Open House Barcelona obrirà de franc al públic 205 edificis aquest 26 i 27 d'octubre

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -

El festival d'arquitectura 48h Open House Barcelona obrirà de franc al públic 205 edificis durant el cap de setmana del 26 i 27 d'octubre a les ciutats de Barcelona, Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí, Vilassar de Dalt i Sitges.

Segons informa l'organització aquest dimarts en un comunicat, el festival se centrarà aquest any a entendre "què és el més important, des del punt de vista de l'arquitectura, per als habitants de les ciutats", a partir de 7 característiques: lluminositat, solidesa, ubicació, orientació, funcionalitat, bellesa i confort.

La directora del festival i l'associació 48h Open House Barcelona, Elisenda Bonet, ha afirmat que l'objectiu és que les persones es preguntin "com volen viure i què és important per a elles en un espai", i per això creu que cal ressaltar els valors de l'arquitectura i que sigui apropiada per a totes les persones.

El festival proposa un total de 212 activitats, entre les quals algunes per als menors de 12 anys amb l'Open Petits, i a l'apartat Open Kitchen aprofundirà en la relació entre l'arquitectura i la cuina i la percepció del menjar.

El 48h Open House Barcelona torna a col·laborar amb la Barcelona Design Week 2024 per impulsar l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 18 i nomena la nova seu de la xarxa LCI Education a Barcelona com l'edifici 18; i forma part de l'Open House Europe, que connecta 14 organitzadors d'Open House a tot Europa.