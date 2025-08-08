Publicat 08/08/2025 11:44

48 municipis de 7 comarques de Lleida i Tarragona tornen al nivell molt alt de perill per incendi

Mapa de risc d'incendi forestal a Catalunya aquest divendres
LLEIDA 8 ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 48 municipis de 7 comarques de Lleida i Tarragona tornen al nivell molt alt de perill per incendi forestal aquest divendres al matí.

En concret, els municipis pertanyen a les comarques lleidatanes de la Noguera, el Segrià i les Garrigues, i a les tarragonines de Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat i Conca de Barberà, han informat els Bombers en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

Han afegit que el perill creix amb l'increment de temperatures, humitat relativa baixa i les marinades de tarda i han demanat precaució.

