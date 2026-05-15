48 immobles inspeccionats després d'un operatiu a Tarragona

TARRAGONA 15 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest divendres un dispositiu al barri de Campclar de Tarragona en el qual han inspeccionat 48 immobles, dels quals 39 estaven connectats il·legalment al subministrament elèctric amb un consum equivalent a 140 habitatges, informen en un comunicat aquest divendres.
En total han identificat 84 persones i han detectat 8 ocupacions de pisos, per la qual cosa han obert diligències policials.
Respecte al consum d'aigua, han localitzat 23 connexions il·legals i han efectuat 10 talls de servei, i en l'operatiu també s'ha acordat la instal·lació d'una porta antiocupació en un pis de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya destinat a usos socials.
També han retirat del carrer una moto abandonada i restes de vehicles desvalisats.
Finalment, agents de la Policia Nacional han instruït quatre expedients d'expulsió del país per infraccions a la Llei orgànica 4/2000 sobre drets i llibertats d'estrangers a Espanya.