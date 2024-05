Un 48% de catalans veu "conseqüències molt greus" si no es frena el canvi climàtic, segons el CEO

Els joves parlen menys del canvi climàtic que les franges de més edat



BARCELONA, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

Un 48% dels catalans ha considerat que si no es frena el canvi climàtic hi haurà "conseqüències molt greus", segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) publicada aquest dimarts.

Les dades s'han obtingut a partir de les respostes de 6.813 persones a les quals s'han enviat les preguntes al domicili, i corresponen als mesos entre desembre de 2023 i gener de 2024.

La preocupació pel canvi climàtic es mostra amb una visió pessimista: el 32% opina que si no s'actua hi haurà conseqüències greus i un 9% creu que "farà desaparèixer a la humanitat", mentre que un 8% pensa que no passarà res o que hi haurà conseqüències menors.

D'altra banda, hi ha una "majoria optimista" sobre les possibilitats de frenar el canvi climàtic, ja que un 63% afirma que segur o que probablement s'és a temps d'evitar les pitjors conseqüències, mentre que un 37% creu que probablement o segur que ja és massa tard.

PARLAR SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC

A la pregunta d'amb quina freqüència parlen sobre el canvi climàtic, un 44% dels enquestats diu que parla "freqüentment" (un 9% diverses vegades al dia i un 35% diverses vegades a la setmana); un 29% diverses vegades al mes; un 12% no parla mai o gairebé mai d'aquest tema; el 14% diverses vegades a l'any; i un 1% no ha respost.

Per edats, els joves catalans parlen amb menys freqüència del canvi climàtic que la gent de més edat, ja que "només" el 5% del grup d'entre 16 i 24 anys parla diàriament, enfront del 12% dels majors de 64 anys

En el segment més jove (16-24 anys), els que parlen setmanalment representen el 27% enfront del 41% dels més majors (majors de 64 anys).

A més, és més freqüent entre els joves "parlar poc o gens" del canvi climàtic, ja que el 18% no parla mai del tema o gairebé mai, i és "gairebé el doble" dels de més edat.