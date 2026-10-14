Publicat 14/10/2026 12:36

48 bombers continuen buscant el menor de Granollers (Barcelona) que porta 10 dies desaparegut

Dispositiu de recerca del menor a Granollers (Barcelona)
BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -

48 efectius dels Bombers de la Generalitat mantenen la recerca per desè dia consecutiu del menor de 12 anys amb autisme desaparegut a Granollers (Barcelona) la matinada del diumenge 4 d'octubre, que va coincidir amb l'episodi de pluges intenses.

Aquest dimecres la recerca se centra en Montcada i Reixac (Barcelona) després d'explorar dimarts 6 quilòmetres de la llera del riu Besòs amb gossos, bussos i personal terrestre entre la vegetació de les ribes, han informat els Bombers en un missatge a X recollit per Europa Press.

Han afegit que juntament amb els Mossos d'Esquadra també es continuen revisant zones urbanes i possibles llocs assenyalats per la família.

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