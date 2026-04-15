El 47è International Dexeus Congress reunirà 600 experts en medicina reproductiva a Barcelona

El 47è International Dexeus Congress, impulsat per la Fundació Dexeus Dona amb el lema 'Reproductive Medicine meets the World', reunirà més de 600 experts en medicina reproductiva al Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona, del 23 al 25 d'abril.
Durant el congrés, el professor Kypros Nicolaides, pioner de la medicina fetal moderna, rebrà el XX Premi Fundació Dexeus Dona en un acte institucional al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el 24 d'abril, informa Dexeus Dona en un comunicat d'aquest dimecres.
El congrés abastarà l'"espectre complet" de la salut de la dona, des de la genètica reproductiva i la medicina fetal fins a la immunologia, l'andrologia, la cirurgia ginecològica i l'impacte de l'entorn i l'estil de vida en la fertilitat.
El director de l'International Dexeus Congress i president de la Fundació Dexeus Dona ha assegurat que l'esdeveniment "reuneix el millor de la recerca internacional en un moment veritablement clau".
"La intel·ligència artificial, el 'live imaging' embrionari i els avenços en genètica reproductiva estan redefinint els límits del que és possible. Amb aquest congrés no només volem compartir coneixement, sinó també generar connexions que accelerin el progrés en benefici de les pacients de tot el món", ha assenyalat.