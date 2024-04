475.000 cotxes tornen a l'àrea de Barcelona fins a les 20 de dilluns, un 80% dels previstos

BARCELONA, 1 abr. (EUROPA PRESS) -

475.000 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona fins a les 20.00 d'aquest dilluns en l'operació retorn de Setmana Santa.

Aquesta xifra suposa un 80% de la previsió de 590.000 cotxes entre diumenge i aquest Dilluns de Pasqua fins a mitjanit, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

El SCT no ha constatat cap mort a la xarxa viària des de l'inici d'aquesta Setmana Santa.

Enguany hi ha hagut menys retencions que el 2023 per aquestes dates, fet que el SCT considera afavorit per "l'increment de capacitat amb carrils addicionals de sortida i de tornada".

La via amb més mobilitat ha estat l'AP-7, "molt especialment" en el tram sud (Terres de l'Ebre, Tarragonès i Penedès), que ha concentrat la major part de les congestions.