El 47,3% d'estands del Va salar de l'Ensenyament 2024 atenia en castellà, segons un informe

BARCELONA, 20 març (EUROPA PRESS) -

El 47,3% dels estands del Saló de l'Ensenyament 2024, que s'ha celebrat del 13 al 17 de març en el recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, atenia els visitants en castellà i el 46,2% no oferia fullets publicitaris en llengua catalana, segons un informe de Plataforma de la Llengua.

En el document, que s'ha presentat aquest dimecres, s'indica que el 35,3% dels estands de la fira no tenien retolació en català i que el 41,4% de les webs dels expositors no oferien informació en català.

Concretament en l'àmbit d'universitats les dades "són una mica millors que els generals", ja que s'ha vist una major presència del català als seus estands: el 36,5% atenia en castellà encara que s'eleven al 43,7% els expositors que no oferien fullets informatius en català.

Quant a la FP, les dades "són molt pitjors que l'any passat", ja que pràcticament la meitat dels estands (48,4%) no tenien fullets informatius en català, mentre que en 2023 aquesta xifra era de l'11%, i el 56% d'expositors no oferien atenció en català.

Plataforma per la Llengua ha considerat que les dades aquest any han empitjorat a causa de l'augment d'expositors (que ha passat de 169 en 2023 a 224 aquest any), ja que molts dels nous són internacionals i que "molts dels estands que l'any passat complien aquest any ho han deixat de fer".

L'organització ha considerat que la política lingüística del Saló de l'Ensenyament és "nul·la" i creu que això pot acabar comportant un entorn més castellanitzat en el Saló, i ha considerat urgent regular les condicions dels expositors i que ofereixin la informació en català.