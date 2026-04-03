470.498 vehicles surten de Barcelona fins a les 11 hores d'aquest divendres, el 84% dels previstos

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 3 abr. (EUROPA PRESS) -
470.498 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des de les 8 del matí del dijous a les 11 hores d'aquest divendres, un 84% dels previstos (560.00).
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), es preveu que els 560.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona entre aquest dijous i divendres, i que 590.000 vehicles tornin a partir del diumenge i especialment el dilluns de Pasqua, en el marc de la segona fase del dispositiu de tràfic en carreteres catalanes per Setmana Santa.
A les 11 hores d'aquest divendres es registren retencions a l'AP-7 a l'altura d'Olèrdola i des de Subirats (Barcelona) en direcció Tarragona, després que un accident múltiple hagi obligat a tallar dos carrils, i també es registra congestió en el tram de l'AP-7 entre Montmeló i Mollet del Vallès (Barcelona) en direcció Girona.